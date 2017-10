Figure skating: Skate Canada Grand Prix results - 2nd update

Results on Friday at Skate Canada, second event in the ISU Grand Prix of Figure Skating:

Ladies

Short program

1. Kaetlyn Osmond (CAN) 76.06 pts, 2. Anna Pogorilaya (RUS) 69.05, 3. Maria Sotskova (RUS) 66.10, 4. Courtney Hicks (USA) 64.06, 5. Karen Chen (USA) 61.77, 6. Rika Hongo (JPN) 61.60,, 7. Ashley Wagner (USA) 61.57, 8. Laurine Lecavelier (FRA) 59.08, 9. Kailani Craine (AUS) 54.96, 10. Marin Honda (JPN) 52.60, 11. Alaine Chartrand (CAN) 46.51, 12. Larkyn Austman (CAN) 41.79

Men

Short Program

1. Shoma Uno (JPN) 103.62, 2. Patrick Chan (CAN) 94.43, 3. Jason Brown (USA) 90.71, 4. Alexander Samarin (RUS) 84.02, 5. Keegan Messing (CAN) 82.17, 6. Jorik Hendrickx (BEL) 82.08, 7. Michal Brezina (CZE) 80.34, 8. Takahito Mura (JPN) 74.82, 9. Nicolas Nadeau (CAN) 74.23, 10. Paul Fentz (GER) 68.48, 11. Cha Jun-Hwan (KOR) 68.46, 12. Brendan Kerry (AUS) 63.19

Ice Dance

Short dance

1. Tessa Virtue/Scott Moir (CAN) 82.68, 2. Kaitlyn Weaver/Andrew Poje (CAN) 77.47, 3. Madison Hubbell/Zachary Donohue (USA) 76.08, 4. Olivia Smart/Adria Diaz (ESP) 64.34, 5. Kaitlin Hawayek/Jean-Luc Baker (USA) 63.10, 6. Alla Loboda/Pavel Drozd (RUS) 62.60, 7. Carolane Soucisse/Shane Firus (CAN) 57.77, 8. Kavita Lorenz/Joti Polizoakis (GER) 56.41, 9. Natalia Kaliszek/Maksym Spodyriev (POL) 55.92, 10. Alisa Agafonova/Alper Ucar (TUR) 54.74